В Одесской области задымился поезд, перевозивший серу

13 января примерно в 09:45 на горячую линию службы спасения поступил сигнал о том, что на станции «Подольск» дымится один из вагонов грузового состава.

Прибывшие на вызов пожарные выяснили, что задымление произошло в результате взаимодействия серы и влаги, проникшей внутрь во время движения поезда. Вагон с задымившимися мешками с сырой серой отбуксировали в тупик на расстояние примерно 500 м от самой станции.

Там спасатели, надев специальную защиту для глаз и органов дыхания, принялись разгружать дымившиеся мешки. В общей сложности через час, выгрузив из вагона примерно 50 тонн, пожар был предотвращен.

Показатели воздуха и радиационного фона остались в норме.

od-news.com

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