Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области задымился поезд, перевозивший серу

seo 0 Comment , , , ,

В Одесской области задымился поезд, перевозивший серу13 января примерно в 09:45 на горячую линию службы спасения поступил сигнал о том, что на станции «Подольск» дымится один из вагонов грузового состава.

Прибывшие на вызов пожарные выяснили, что задымление произошло в результате взаимодействия серы и влаги, проникшей внутрь во время движения поезда. Вагон с задымившимися мешками с сырой серой отбуксировали в тупик на расстояние примерно 500 м от самой станции.

Там спасатели, надев специальную защиту для глаз и органов дыхания, принялись разгружать дымившиеся мешки. В общей сложности через час, выгрузив из вагона примерно 50 тонн, пожар был предотвращен.

Показатели воздуха и радиационного фона остались в норме.

Это будет интересно:

В Одессе поезд насмерть сбил пешеходаВ Одессе поезд насмерть сбил пешехода: подробности В Одесской области произошел еще один пожар на базе отдыхаВ Одесской области произошел еще один пожар на базе отдыха В Одесской области мужчина попал под поездВ Одесской области мужчина попал под поезд В Одесской области иностранный турист попал под поездВ Одесской области иностранный турист попал под поезд В Одесской области задержали магазинного вораВ Одесской области задержали магазинного вора
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE