В Одесской области перевернулся пассажирский микроавтобус
13 января в утренние часы на дороге Одесса-Южный из-за обледенения дорожного покрытия перевернулся микроавтобус.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. К счастью, кроме водителя, внутри микроавтобуса никого не было.
Из-за скользкого дорожного покрытия машина упала на бок и перекрыла проезд другим транспортным средствам.
В это время на вызов направлялась патрульная машина, которая, увидев произошедшее ДТП, остановилась, чтобы помочь водителю выбраться из перевернувшегося микроавтобуса.
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