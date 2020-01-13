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В Одесской области перевернулся пассажирский микроавтобус

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В Одесской области перевернулся пассажирский микроавтобус13 января в утренние часы на дороге Одесса-Южный из-за обледенения дорожного покрытия перевернулся микроавтобус.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. К счастью, кроме водителя, внутри микроавтобуса никого не было.

Из-за скользкого дорожного покрытия машина упала на бок и перекрыла проезд другим транспортным средствам.

В это время на вызов направлялась патрульная машина, которая, увидев произошедшее ДТП, остановилась, чтобы помочь водителю выбраться из перевернувшегося микроавтобуса.

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