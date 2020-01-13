В одесской квартире собрана внушительная коллекция огромных пауков

В одной из одесский квартир проживают 65 видов пауков-птицеедов. Всего их в семье Сергея Кудряшова около тысячи особей.

Практически всё о пауках знает Сергей. Птицеедами он увлекается уже более 10 лет. Будучи учащимся 9 класса, он завел себе друга, с тех пор и началось его увлечение. Сначала это было хобби, которое впоследствии переросло в любимое дело и даже бизнес.

Молодой человек поступил в университет, в котором стал зоологом.

У половины его питомцев в коллекции есть яд, другие же, абсолютно безопасны для окружающих.

Как отмечает владелец членистоногих, пауки непредсказуемы по своей природе. Действуют на уровне инстинктов. "Если человек находится рядом, контактирует, кормит, они привыкают. Их нельзя приручить, дрессировать, но к человеку привыкают и перестают ощущать опасность", - подчеркнул одесский зоолог.

Редчайшим экземпляром в коллекции является паук пицелотерия металлика. В природе данный вид на грани исчезновения.

К Сергею люди иногда приходят для того, чтобы избавиться от страха перед пауками, так называемой арахнофобии.

Фото: 1 Городской

od-news.com

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