В Одессе  рамках Vintage Charity Market смогли собрать 5 миллионов гривен для нужд больниц Одесской области

Участники и участницы благотворительной акции Vintage Charity Market смогли собрать 5 миллионов гривен, которые были ими направленны в районные больницы Одесского региона.

"Красота спасет мир!" - именно этот лозунг использовали модницы одесситки, когда провели ряд благотворительных распродаж. На них все желающие могли передавать одежду, аксессуары и обувь, сохранившиеся в хорошем состоянии и не использующиеся хозяевами.

Накануне новогодних праздников в Одессе был проведен 3-й Vintage Charity Market Украина, где собрали рекордные 1 471 335 грн.

За два года жизни проекта, модницы собрали 5 млн грн. на нужды больниц Одесской области.

Инициатором создания благотворительной барахолки является Диана Ставницер. Идея действительно полезная как для тех, кто хочет избавиться от надоевших вещей, и для тех, кто желает приобрести брендовые вещи, по выгодным ценам. При этом деньги направляются на благие цели.

Благотворительным фондом "Корпорация Монстров" проводятся исследования нужд больниц региона, чтобы выяснить, в какой конкретно аппаратуре нуждается та или иная больница в области. Ранее волонтеры передали в Любашевскую районную больницу оборудование почти на 1 млн грн., в Арцизскую - на 1 млн 378 тыс грн.

По материалам: Иваси

od-news.com

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