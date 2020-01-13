Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе  рамках Vintage Charity Market смогли собрать 5 миллионов гривен для нужд больниц Одесской области

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе  рамках Vintage Charity Market смогли собрать 5 миллионов гривен для нужд больниц Одесской областиУчастники и участницы благотворительной акции Vintage Charity Market смогли собрать 5 миллионов гривен, которые были ими направленны в районные больницы Одесского региона.

"Красота спасет мир!" - именно этот лозунг использовали модницы одесситки, когда провели ряд благотворительных распродаж. На них все желающие могли передавать одежду, аксессуары и обувь, сохранившиеся в хорошем состоянии и не использующиеся хозяевами.

Накануне новогодних праздников в Одессе был проведен 3-й Vintage Charity Market Украина, где собрали рекордные 1 471 335 грн.

За два года жизни проекта, модницы собрали 5 млн грн. на нужды больниц Одесской области.

Инициатором создания благотворительной барахолки является Диана Ставницер. Идея действительно полезная как для тех, кто хочет избавиться от надоевших вещей, и для тех, кто желает приобрести брендовые вещи, по выгодным ценам. При этом деньги направляются на благие цели.

Благотворительным фондом "Корпорация Монстров" проводятся исследования нужд больниц региона, чтобы выяснить, в какой конкретно аппаратуре нуждается та или иная больница в области. Ранее волонтеры передали в Любашевскую районную больницу оборудование почти на 1 млн грн., в Арцизскую - на 1 млн 378 тыс грн.

По материалам: Иваси

Это будет интересно:

В Одессе начнут капремонт электросетейВ Одессе на капремонт электросетей понадобится более 100 миллионов гривен В Одессе смогли буквально за час собрать большую сумму для спасения жизниВ Одессе смогли буквально за час собрать большую сумму для спасения жизни Одесситы смогли за полчаса собрать деньги для серьезно заболевшей малышкиОдесситы смогли за полчаса собрать деньги для серьезно заболевшей малышки В Одессе выделят на призы победителям конкурса короткометражных фильмов 0,5 миллионов гривенВ Одессе выделят на призы победителям конкурса короткометражных фильмов 0,5 миллионов гривен В Одессе состоится праздник вязания Knitting MarketВ Одессе состоится праздник вязания Knitting Market
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE