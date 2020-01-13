В Одессе появится новый социальный проект по оказанию гуманитарной помощи

В Одессе из-за несоответствия стандартов хранения на складах гуманитарной помощи, в 2019 году городу было отказано в трех траншах гумпомощи, о чем сообщила Елена Китайская - руководитель департамента труда и социальной политики Одесского горсовета.

Как заявила Елена Китайская в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник 13 января, в Одессе сейчас создалась острая необходимость в проведении трансформации складов Центра гумпомощи, чтобы создать на них условия для хранения поступающих из других стран грузов.

Чиновница отметила, что те склады, которые расположены на ул. Химической - в неудовлетворительном состоянии. 40-тонные грузовики, доставляющие грузы, сталкиваются со сложностями заезжая и выезжая из-за испорченного дорожного покрытия.

Из-за устаревших боксов, отсутствия в них необходимой вентиляции, отопления, воды, освещения, доноры отказываются предоставлять гуманитарную помощь. В результате ненадлежащих условий хранения, грузы могут испортиться. Особенно это актуально для пищевых товаров, средств гигиены, современного медицинского оборудования.

"Наши немецкие партнеры были вынуждены отозвать три предложения о передаче подгузников, шампуней, продуктов питания в прошлом году после того, как ознакомились с условиями хранения. Создав единый центр мы привлечем гораздо больше доноров и не будем терять предложения о предоставлении гуманитарной помощи. Это будет единый централизованный пункт приема, хранения и обработки гуманитарных грузов. Он будет в виде обновленного корпуса, в котором разместят современное оборудование для хранения, обработки и быстрого приема и выдачи товаров. Для этого необходимо выполнить капитальный ремонт (модернизацию) складских помещений, административного здания, обустроить помещение для охраны и серверной, а также прилегающей территории.

В складских помещениях предусмотреть наличие холодильных и морозильных камер для хранения определенных групп товаров гуманитарной помощи" - сообщила чиновница.

Работа по реконструкции указанного объекта, расположенного на Химической, 4, уже началась.

В результате создания такого единого центра громада Одессы получит следующее:

1. Современный комплекс приема, хранения и обработки гуманитарных грузов.

2. Перспективу развития сотрудничества с международными донорами, в первую очередь благодаря партнерским отношениям с городами-побратимами.

3. Увеличение объемов гуманитарных грузов, расширение спектра товаров и получателей гуманитарной помощи.

4. Привлечение большего объема не бюджетных ресурсов для удовлетворения потребностей громады.

По материалам: Одесский горсовет

od-news.com

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