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В Одессе на почте пытались украсть дорогостоящую посылку

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В Одессе на почте пытались украсть дорогостоящую посылкуВ Одессе парень 23 заказал через почту iPhone, стоимость которого составляет около 40 тыс. грн.

Гаджет пришел в одно из отделений, расположенных на территории Суворовского района. Перед тем, как оплатить заказ, злоумышленник сказал, что хочет проверить телефон, но когда тот оказался у него в руках, бросился бежать.

К счастью, сотрудники почты и неравнодушные жители сумели догнать вора, и затем передали его в руки приехавшей на вызов полиции. Айфон у злоумышленника, которым оказался житель Волыни, изъяли.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии ч.1 статьи 186 УК Украины.

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