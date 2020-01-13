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Под Одессой в результате страшного ДТП погибла девушка

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Под Одессой в результате страшного ДТП погибла девушкаВ г. Балта Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия, погибла девушка-пешеход.

25-летняя местная жительница была сбита автомобилем марки "ВАЗ", когда передвигалась по обочине.

Там её и сбил водитель, управлявший транспортным средством. Девушку с места инцидента отправили в больницу. Однако, по пути в лечебное учреждение, она скончалась в результате полученных травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работали правоохранители, занимаясь установлением причин случившейся смертельной аварии. Водитель проходил тесты на выявление алкоголя в крови.

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