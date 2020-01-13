Одесским школьникам помогут в выборе будущей профессии карьерные советники
В украинских школах, в том числе и в Одессе, учащимся будут помогать в выборе профессии карьерные советники.
О намерении ввести новую должность в школах, рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Было отмечено, что чаще всего школьники выбирают будущую профессию совершенно им не подходящую, тратя впустую своё время.
Как отметила министр: "Мотивация должна начинаться со школы с заблаговременной профессиональной ориентации. Будущие абитуриенты должны иметь возможность сознательно понять, какие есть профессии и образовательные возможности. И потом осознанно выбрать университет и программу, которую будут там осваивать. Ведь сейчас у нас по разным причинам, в том числе из-за влияния родителей, ученики выбирают не то, чем бы хотели заниматься. Затем на первом курсе они осознают, что пошли не туда, а время потрачено".
В школьную программу планируют ввести информацию о специальностях с шестого-девятого классов. Рассказывать о профессиях будут "карьерные советники". На несколько школ будет один такой человек. Планируется сотрудничество и с работодателями, готовыми приходить в школы и рассказывать о возможностях тех или иных профессий.