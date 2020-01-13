Одесская область: полиция объявила поиск несовершеннолетней девушки (фото)

В г. Подольске Одесской области правоохранители занимаются поиском 17-летней Светланы Корчак.

Известно, что девушка ушла из дома 11 января 2020 г. и до настоящего времени ничего не известно о том, где она может находиться.

О случившемся сообщается в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

Основные приметы Светланы: на вид 16 лет, рост 155-160 см. Телосложение худощавое, волосы длинные, русые.

К особым приметам относится наличие родимого пятна на левом плече.

На девушке в день её исчезновения был голубого цвета головной убор с надписью заглавными буквами "Мафия", длинная зимняя голубая куртка с капюшоном, черного цвета джинсы, черные сапоги.

Всем, кто может знать о том, где находится пропавшая девушка, просьба сообщать в Подольский отдел полиции: (04862) 42020, (095) 013 31 68, (095) 554 20 20 или по спецлинии «102».

od-news.com

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