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Одесская область: обезвредили банду грабителей, в которой были и несовершеннолетние

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Одесская область: обезвредили банду малолетних грабителейВ Измаиле Одесской области произошло задержание банды грабителей, которые успели совершить целый ряд ограблений.

Грабители действовали по ночам. В полицию стали поступать заявления о нападениях.

Об этом стало известно в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Последний, ставший их жертвой, смог подробно описать правоохранителям внешность нападавших. Они у него отобрали кошелек, гаджет и велосипед.

Через время грабители были задержаны. Ими оказались трое местных жителей. Их возраст 20, 16, и даже 13 лет.

По всем фактам грабежей в настоящее время правоохранители проводят тщательное расследование. Нарушителям закона 20 и 16 лет избирают меру пресечения. Что касается младшего, то по отношению к нему, примут меры воспитательного характера.

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