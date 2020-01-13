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Одесситы наблюдали первое лунное затмение 2020 года: подробности

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Одесситы наблюдали первое лунное затмение: подробностиВ Одессе наблюдали первое лунное затмение 2020 года, которое состоялось 10 января.

Вечером в пятницу некоторым горожанам посчастливилось стать свидетелями лунного затмения. Соответствующими снимками они стали активно делиться в социальных сетях.

Данное лунное затмение первое в этом году из четырех прогнозируемых. Отмечается, что оно было самое малозаметное. Луна всего на 4 часа ушла в полутень нашей планеты Земля. Это та область пространства, где Земля заслоняет свой спутник от солнечного света. На этот раз затмение было лишь частичным. Одесситам наблюдать за этим природным явлением мешала облачность.

Затмение должно было начаться в 19:07 и выйти на пик в 21:10, сойдя на "нет" в 23:12.

Отмечается, что лунные затмения несут позитивные изменения для природы, а для человека это повод заняться духовным развитием.

По материалам: Пушкинская

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