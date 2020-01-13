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Художник в Одессе предложил ярко разрисовать мусоровозы

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Художник в Одессе предложил ярко разрисовать мусоровозыВ Одессе художник Алексей Бака предложил сделать одесские мусоровозы яркими, более эстетичными и привлекательными, разрисовав их рисунками.

Как написал в социальной сети художник, часто по городу ездят оранжевого цвета и дурно пахнущие мусоровозы. Их внешний вид не доставляет удовольствия ни местным жителям, ни гостям города. "Особенно смотрится непривлекательно, когда огромная машина волочится по красивым историческим узким улочкам", - объясняет свое видение мастер.

В свое время, еще до конфликта на Донбассе, группа художников Jan People (Донецк), разработали подобный проект.

Образец росписи кузова одесского мусоровоза Алексей выложил в своей публикации в социальной сети. Первый мусоровоз он обещает разрисовать за свой счет.

Мнения одесситов разошлись, кто-то похвалил за идею, а кто-то раскритиковал, считая, что машину уже через неделю будет не узнать, она вновь станет грязная, а рисунки унылыми.

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