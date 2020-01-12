В парке Одессы обнаружили горы снега

Одесситы с удивлением заметили гору из снега в парке им.Шевченко, несмотря на то, что уже второй зимний месяц сохраняется теплая погода.

Это удивительное явление объясняется тем, что недалеко от снежной горы находится каток. Поэтому многие, кто узнал о снеге, поспешили с детьми в парк, чтобы малыши насладились снежными играми.

Снег тает достаточно быстро, но все равно успевает порадовать играющих детей. Некоторые родители даже жалели, что не прихватили с собой санки, чтобы дети смогли скатиться с горки.

Согласно прогнозам синоптиков, в Одессе в ближайшие дни будет сохраняться облачная погода без осадков.

od-news.com

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