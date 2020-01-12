В Одесской области увлеченного делом вора задержали прямо на месте преступления

В г.Черноморске вор так был увлечен процессом взлома киоска, что не заметил приехавших правоохранителей.

Примерно в 03:30 ночи на пульт централизованного поступил сигнал о том, что произошла попытка взлома. На место отправился патруль быстрого реагирования, при виде которых вор попытался скрыться, но был задержан.

При обследовании объекта правоохранители установили, что злоумышленник пытался проникнуть внутрь, взломав входную дверь ломом и металлическим прутом. Орудия преступления изъяли в качестве улик.

Грабителя задержали и отвезли в местное отделение полиции, расследование этого дела продолжается.

od-news.com

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