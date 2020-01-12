В Одесской области орудовали малолетние преступники

В г.Измаиле Одесской области промышляла банда несовершеннолетних злоумышленников, которые награбили на 16 тыс. грн.

В местное отделение полиции стали поступать жалобы от жителей города о том, что их ограбили. Последний заявитель, рассказавший, что у него отобрали велосипед, кошелек с наличностью и наушники, сумел подробно описать юных разбойников.

Благодаря этому вскоре банда, состоявшая из подростков 13, 16 и 20 лет, вскоре была задержана. Все они были местными жителями, и успели награбить на 16000 грн.

Как стало известно, двое старших уже привлекались за совершение грабежей.

Теперь в отношении задержанных начато уголовное дело, уже «опытных» разбойников ждет тюрьма, а младшего решили перевоспитать.

od-news.com

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