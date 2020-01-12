В Одессе задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В Одессе правоохранителям удалось обнаружить и задержать жителя Республики Беларусь 37 лет, который был объявлен в международный розыск Интерполом.

Как стало известно, у себя на родине мужчина обвиняется в краже в особо крупных размерах, а также подделке документов.

Пока задержанного преступника поместили в изолятор, и решается вопрос о мере пресечения в виде содержания его под стражей для последующей передачи властям Беларуси.

Там его привлекут к ответственности в соответствии с ч.4 статьи 205 и ч.1 статьи 380 УК Беларуси.

od-news.com

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