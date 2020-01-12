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В Одессе в ДТП попал автомобиль с детьми

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В Одессе в ДТП попал автомобиль с детьмиВ Одессе на углу ул.Кузнечной и ул.Тираспольской произошла автомобильная авария, участниками которой стал седан марки «Шевроле» и внедорожник марки «Хюндай», в котором находились дети. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших, поэтому, несмотря на то, что свидетели происшествия вызвали «скорую помощь», участие медиков не понадобилось.

Травм удалось избежать благодаря тому, что сработали подушки безопасности, и водитель с пассажирами были пристегнуты.

На время, пока ожидали прибытия сотрудников полиции, проезд трамваям на этом участке пути был перекрыт. Прибывшие правоохранители устанавливали обстоятельства произошедшей аварии.

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