В Одессе с пострадавшими во время пожара в колледже будут работать психологи

В Одессе с родственниками погибших, а также травмированными во время смертельного пожара на Троицкой, будут работать психологи. Они смогут пройти как психодиагностическую оценку, так и реабилитацию.

Об этом стало известно в ходе проведения заседания рабочей группы при Одесской Облгосадминистрации.

Для этого будет составлен список людей, нуждающихся в этой помощи. Будет также представлен список государственных и независимых (частных) психологов, которые смогут помочь людям пережить случившееся с ними горе.

Кроме психологов в работе примут участие и сотрудники соцслужб.

4 декабря 2019 года в здании Одесского колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса, пострадали 30 человек, погибли 16 человек.

od-news.com

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