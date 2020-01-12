Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе с пострадавшими во время пожара в колледже будут работать психологи

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе с пострадавшими во время пожара в колледже будут работать психологиВ Одессе с родственниками погибших, а также травмированными во время смертельного пожара на Троицкой, будут работать психологи. Они смогут пройти как психодиагностическую оценку, так и реабилитацию.

Об этом стало известно в ходе проведения заседания рабочей группы при Одесской Облгосадминистрации.

Для этого будет составлен список людей, нуждающихся в этой помощи. Будет также представлен список государственных и независимых (частных) психологов, которые смогут помочь людям пережить случившееся с ними горе.

Кроме психологов в работе примут участие и сотрудники соцслужб.

4 декабря 2019 года в здании Одесского колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса, пострадали 30 человек, погибли 16 человек.

Это будет интересно:

несколько "горячих линий" по поводу пожара в колледжеВ Одессе запущено несколько «горячих линий» по поводу пожара в колледже Default ThumbnailОдесса простилась с погибшим во время пожара в колледже студентом Надежды больше нет: все пропавшие без вести во время пожара в Одесском колледже найденыНадежды больше нет: все пропавшие без вести во время пожара в Одесском колледже найдены О чудесном спасении при пожаре в Одесском колледже стало известно от спасателейОдессит нашел спасателя, действовавшего самоотверженно во время пожара в Одесском колледже Возросло число жертв в результате пожара в Одесском колледжеВозросло число жертв в результате пожара в Одесском колледже
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE