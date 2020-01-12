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Спасателям Одесской области планируют купить «куб жизни»

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Спасателям Одесской области планируют купить «куб жизни»В г.Белгороде-Днестровском планируют приобрести спасателям специальную пневматическую подушку, которая предназначена для эвакуации людей из многоэтажных зданий при пожаре или другой опасности. На покупку местные власти хотят выделить 200000 грн. из городского бюджета.

Стоит отметить, что во многих странах мира спецсредства помогают с эвакуацией людей из многоэтажных зданий. К ним также относится «куб жизни», который представляет собой пневматическую подушку. Главной особенностью является возможность ее развернуть под строением и спасти жизни многих людей.

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