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Одесситы проявили небывалое рвение во время воскресного экомаршрута

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Одесситы проявили небывалое рвение во время воскресного экомаршрутаПо Одессе 12 января проехал экомаршрут, призванный собирать у всех желающих отсортированные согласно установленным требованиям бытовые отходы.

Во время проведения этой важной для экосознательных граждан акции, в некоторых местах Одессы останавливается грузовой транспорт, забирающий мусор.

В определенное время одесситы собираются, принося с собой мешки с отсортированным мусором, который впоследствии будет сдан на переработку.

Так, в парк Шевченко в воскресенье пришли десятки горожан, принесших вторсырье. Каждый день, люди очищают пластиковые, жестяные, стеклянные банки, бутылки, сжимают картон, складывают пакеты, изделия из пластика, сортируя это все и дожидаются грузовой машины организации "Город будущего".

Все, кто приходят на такие акции уверены, что жизненно необходимо заботиться о планете Земля, поэтому сортируют мусор изо дня в день в своей повседневной жизни.

К концу сбора мусора со всех пунктов машина была уже практически полностью забита пакетами. Как поделился координатор организации "Город будущего" Андрей Куцак, из раза в раз всё сложнее утрамбовывать авто и даже есть переживания, что места не хватит. Это свидетельствует о динамике людей, сортирующих мусор. "Мы не относимся к вторсырью, как к мусору. Мы относимся к нему, как к материалу, который можно переработать, и он может быть задействован в дальнейшем", - подчеркивает инициатор экомаршрута.

По материалам: Одесская Жизнь

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