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В Одессе вандалы охотятся за болтами и креплениями, громя детские площадки

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В Одессе вандалы охотятся за болтами и креплениями, громя детские площадкиВ Одессе вандалы с новых качелей откручивают детали, из-за чего подвергают маленьких отдыхающих, приходящих покататься и поиграть, опасности.

Так, было замечено, что на новой детской площадке, расположенной на Соборной площади, стали пропадать болты. О реальной угрозе, которой подвергаются наши дети, написал депутат Одесского горсовета Алексей Еремица на своей странице в Facebook: "Кому нужен болт? Кому нужен болт, шуруп, гайка - обращайтесь, подарю, только не выкручивайте, не вырывайте из элементов детских площадок! Пишите в личку - одарю, поверьте!"

Депутат отметил, что в настоящее время специалисты уже починили сломанные элементы на уличном детском развлекательном комплексе. Качели были установлены совсем недавно и ими могут пользоваться дети с ограниченными физическими возможностями и особыми потребностями.

Фото: Facebook/Алексей Еремица

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