Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе спасают поврежденный вандалами дуб

seo 0 Comment , , , , , ,

В Одессе спасают поврежденный вандалами дубРаботники КП «Горзелентрест» продолжают заниматься спасением 80-летнего дуба, ствол которого пострадал от огня.

Осенью 2019 г. в парке им.Шевченко неизвестные подожгли ствол 80-летнего дуба, который растет на Суворовской аллее. Коммунальщикам пришлось ждать, когда завершиться сокодвижение, чтобы начать спасать пострадавшее дерево. Для этого поврежденный участок зачистили и обработали специальным раствором цемента, чтобы предотвратить гниение обожженного участка и восстановить дерево на протяжении зимы.

Также сотрудники коммунальной службы просят всех, кто стал свидетелем порчи городского имущества, сообщать о произошедшем в полицию, чтобы нарушители могли понести заслуженное наказание.

Это будет интересно:

В Одессе убрали упавшее дерево, перекрывшее улицуВ Одессе убрали упавшее дерево, перекрывшее улицу В Одессе убирали упавшее на провода деревоВ Одессе дерево упало в центре города В Одессе собаку, на которую напали бродячие псы, спасают неравнодушные жителиВ Одессе собаку, на которую напали бродячие псы, спасают неравнодушные жители В Одессе стены изуродованного вандалами театра украсили картинамиВ Одессе стены изуродованного вандалами театра украсили картинами (фото) В Одессе собираются вернуть облик разрушенного вандалами архитектурного строенияВ Одессе собираются вернуть облик разрушенному вандалами архитектурному строению
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE