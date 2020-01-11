В Одессе спасают поврежденный вандалами дуб

Работники КП «Горзелентрест» продолжают заниматься спасением 80-летнего дуба, ствол которого пострадал от огня.

Осенью 2019 г. в парке им.Шевченко неизвестные подожгли ствол 80-летнего дуба, который растет на Суворовской аллее. Коммунальщикам пришлось ждать, когда завершиться сокодвижение, чтобы начать спасать пострадавшее дерево. Для этого поврежденный участок зачистили и обработали специальным раствором цемента, чтобы предотвратить гниение обожженного участка и восстановить дерево на протяжении зимы.

Также сотрудники коммунальной службы просят всех, кто стал свидетелем порчи городского имущества, сообщать о произошедшем в полицию, чтобы нарушители могли понести заслуженное наказание.

od-news.com

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