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В Одессе мужчина не сдержал гнева по отношению к детям, и схватился за ружье

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В Одессе мужчина не сдержал злых чувств по отношению к детям, и схватился за ружьеВ Одессе мужчина устроил стрельбу по детям, играющим во дворе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. На место инцидента поспешили полицейские.

Правонарушитель закрылся в своей квартире, не желая открывать полицейским. Однако, как только он заметил спецназ, прибывшим по вызову, согласился добровольно открыть двери.

Как сообщил 51-летний одессит, он хотел прекратить крики, исходящие от соседских детей, играющих и шумевших под окнами дома.

К счастью, в результате предупредительного обстрела никто не пострадал.

Мужчина доставлен в отделение полиции, где ним работали правоохранители.

Предварительная квалификация нарушения - хулиганство согл. 296 УК Украины.

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