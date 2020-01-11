В Одессе мужчина не сдержал гнева по отношению к детям, и схватился за ружье
В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям, играющим во дворе.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. На место инцидента поспешили полицейские.
Правонарушитель закрылся в своей квартире, не желая открывать полицейским. Однако, как только он заметил спецназ, прибывшим по вызову, согласился добровольно открыть двери.
Как сообщил 51-летний одессит, он хотел прекратить крики, исходящие от соседских детей, играющих и шумевших под окнами дома.
К счастью, в результате предупредительного обстрела никто не пострадал.
Мужчина доставлен в отделение полиции, где ним работали правоохранители.
Предварительная квалификация нарушения - хулиганство согл. 296 УК Украины.
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