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В Одессе готовят к открытию новый арт-объект в виде колючей ёлочки

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В Одессе готовят к открытию новый арт-объект в виде колючей ёлочкиВ Одессе скульптор, который изготавливает свои произведения, как правило, из железа, готов презентовать новый объект.

Необычное деревце из колючей проволоки в виде ёлочки, изготовленное Кириллом Максименко, достигает в высоту 1,5 метра.

Сначала деревце "поселилось" возле магазина на ул. Льва Толстого. Однако, было принято решение его оттуда убрать, найдя ему более подходящее место.

О том, где именно будет стоять колючая железная ёлочка, автор готов рассказать немного позже. Открытие обещает состояться в торжественной обстановке.

Арт-объект был задуман одесским мастером не просто так, а с целью подчеркнуть: количество колючей проволоки в мире настолько велико, что ее хватит, чтобы 50 раз обвить землю.

Кроме того, есть и другой посыл. Проволока, которая долгое время служила средством отделения одних людей от других, в виде елочки, станет объединяющим символом в Одессе.

По материалам: Культурометр

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