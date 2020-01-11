В Одессе готовят к открытию новый арт-объект в виде колючей ёлочки
В Одессе скульптор, который изготавливает свои произведения, как правило, из железа, готов презентовать новый объект.
Необычное деревце из колючей проволоки в виде ёлочки, изготовленное Кириллом Максименко, достигает в высоту 1,5 метра.
Сначала деревце "поселилось" возле магазина на ул. Льва Толстого. Однако, было принято решение его оттуда убрать, найдя ему более подходящее место.
О том, где именно будет стоять колючая железная ёлочка, автор готов рассказать немного позже. Открытие обещает состояться в торжественной обстановке.
Арт-объект был задуман одесским мастером не просто так, а с целью подчеркнуть: количество колючей проволоки в мире настолько велико, что ее хватит, чтобы 50 раз обвить землю.
Кроме того, есть и другой посыл. Проволока, которая долгое время служила средством отделения одних людей от других, в виде елочки, станет объединяющим символом в Одессе.
По материалам: Культурометр