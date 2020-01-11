Снимок года: В Одессе подвели итоги замечательного фотоконкурса

В Одессе в центре болгарской культуры состоялось награждение победителей конкурса "Снимок года".

Это уже 17-я по счету выставка-конкурс. В рамках конкурса приняли участие 323 фотографии 84 авторов. Для участия в экспозиции были отобраны 100 фотоснимков 79 фотохудожников.

Диплом третьей степени достался фотографу Дмитрию Иванову, представившего на суд жюри и одесситов работу "Red Observer". На втором месте оказался фотохудожник с мировым именем - Евгений Самученко с работой "Under Aurora Bridge".

Первое место заслужил Георгий Гергай с работой "Обвинитель", ну а гран-при было заслужено передано одесскому молодому фотохудожнику Зоряну Лищинскому за его фотоработу "Крах отношений".

Как отметила Галина Владимирская, редактор журнала "Фаворит удачи", итоговая выставка убеждает в том, что с каждым годом в Одессе все больше новых имен в фотографической среде. "Среди них много талантливых и мужчин, и женщин. А особенно приятно, что и победители каждый год новые и очень часто - ранее нам, членам жюри, неизвестные! И в этот раз это тоже совершенно новый для нас мастер: Зорян Лищинский", - написала Галина Владимирская на своей странице в Facebook.

Лучший снимок года был снят Зоряном в ТЦ "Афина". "Я приходил на эту точку и сделал 1242 снимка, прежде, чем нашел тот, который меня полностью удовлетворил", - поделился на выставке победитель.

По материалам: Думская, Facebook/Галина Владимирская

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...