Под Одессой под колесами автомобиля погиб мужчина
9 января недалеко от Одессы автомобиль сбил пешехода, который скончался от полученных травм.
Речь идет об аварии, которая произошла в вечернее время на участке трассы Одесса-Киев недалеко от ТЦ «Новая линия». Там автомобиль марки «Шкода» сбил мужчину 58 лет, который пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, и в результате угодил под колеса легковушки. К несчастью, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.
На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего, начато уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
...