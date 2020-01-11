Под Одессой под колесами автомобиля погиб мужчина

9 января недалеко от Одессы автомобиль сбил пешехода, который скончался от полученных травм.

Речь идет об аварии, которая произошла в вечернее время на участке трассы Одесса-Киев недалеко от ТЦ «Новая линия». Там автомобиль марки «Шкода» сбил мужчину 58 лет, который пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, и в результате угодил под колеса легковушки. К несчастью, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего, начато уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

od-news.com

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