В Одесской области из-за короткого замыкания погибли люди

В с.Лиманское Раздельнянского района во время тушения пожара в частном доме нашли тела двух погибших мужчин.

Информация о возгорании поступила на горячую линию службы спасения 8 января примерно в 15:50.

Приехавшие на вызов пожарные установили, что горит один из одноэтажных частных домов на ул.Победы. Огонь, охвативший 20 кв.м. площади, удалось ликвидировать спустя час.

К сожалению, во время тушения спасателями были обнаружены тела мужчин 36 и 54 лет.

Согласно результатам предварительного расследования, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

od-news.com

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