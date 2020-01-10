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В Одессе волонтеры организовали сбор помощи для тяжелобольной девушки

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В Одессе волонтеры организовали сбор помощи для тяжелобольной девушкиВ Одессе БФ "Корпорация Монстров" организован срочный сбор денежных средств, которые будут направлены на лечение местной жительницы - девушки Марины.

Историю Марины рассказала глава фонда Екатерина Ножевникова на своей Facebook-странице.
Стало известно о том, что девушке недавно исполнилось 18 лет. Начиная с 10-летнего возраста она постоянно наблюдалась врачами. Был поставлен диагноз "сколиоз", который за несколько лет приковал девочку к дому. Последние несколько лет превратились в настоящее испытание и боль. "Боли такие, что уже пришлось отказаться даже от домашнего обучения", - подчеркнула волонтер.

Родителям девушки удалось добиться помощи от Одесского горсовета в размере 125 тысяч гривен. Однако, счет выставлен на 200 тысяч гривен. Нужна операция по установке имплантов в столице Украины.

"Тянуть больше времени нет. Ежедневные боли, которые испытывает Девочка, не дают ей уже нормально спать", - отметила глава известного благотворительного фонда в Одессе.

Желающие могут оказать помощь в сборе оставшихся 75 тысяч гривен, переведя деньги на карту фонда 5169 3305 1608 8389
Пометка: Марина Гулидова. Марина хочет ходить. Для Марины.

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