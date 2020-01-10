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В Одессе в многоэтажке отключили лифты

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В Одессе в многоэтажке отключили лифтыВ многоэтажном жилом здании, которое находится на ул.Макаренко, лифты были установлены в 2013 г., но разрешение на их эксплуатацию отсутствует. Помимо этого, у обслуживающего это здание ОСМД нет в наличии техпаспорта, а также договора с компанией, отвечающей за подъемники.

В связи с этим управление Гоструда решило, что пользоваться такими лифтами может быть опасно для жизни, поэтому сотрудники этого ведомства подали иск на ОСМД, и их иск был удовлетворен.

В результате жильцы 22-хэтажного дома остались без работающих лифтов. Но если ответчик подаст на апелляцию, решение суда может быть обжаловано.

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