В Одессе смартфон не успев упасть на землю, оказался в руках злоумышленника

В Одессе в центре города у девушки выпал из рук смартфон. Пока она спохватилась, чтобы его поднять, неизвестный молниеносно сориентировался, поднял ценную вещь с земли и сбежал.

О том, как это произошло, полицейским, прибывшим на место инцидента, рассказали очевидцы.

Правоохранители, благодаря неравнодушным горожанам, задержали 27-летнего мужчину. Им оказался житель Донецкой области.

По факту данного преступления начало уголовное производство согл. ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям этой статьи грабителю грозит до 4-х лет лишения свободы.

od-news.com

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