В Одессе школьникам будут преподавать бывшие военные

В Одессе Пост №1, расположенный в парке Шевченко, с 2020 года начнет работать в новом формате.

Занятия по военно-патриотическому воспитанию со школьниками будут проводить бывшие военнослужащие, офицеры, уволившиеся из рядов ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала публикацию Елена Буйневич, руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.

Нововведение позволит решить проблему дефицита педагогов.

Сначала новшество будет опробовано в Приморском районе Одессы, так как именно здесь ощущается острая нехватка кадров.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...