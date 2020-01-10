В Одессе школьникам будут преподавать бывшие военные
В Одессе Пост №1, расположенный в парке Шевченко, с 2020 года начнет работать в новом формате.
Занятия по военно-патриотическому воспитанию со школьниками будут проводить бывшие военнослужащие, офицеры, уволившиеся из рядов ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook написала публикацию Елена Буйневич, руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.
Нововведение позволит решить проблему дефицита педагогов.
Сначала новшество будет опробовано в Приморском районе Одессы, так как именно здесь ощущается острая нехватка кадров.
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