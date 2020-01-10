Одесская область: убийцу 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки, оставили в общей камере
В Раздельнянском районе Одесской области 9 января состоялось судебное заседание, ставшее продолжением по делу о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из райцентра Ивановка.
Коллегией судей принято решение оставить Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве, в общей камере следственного изолятора, отказав в переводе в одиночную камеру.
От начальника одесского СИЗО, поступило ходатайство, в котором шла речь о том, чтобы 22-летнего Тарасова перевести в камеру, где бы он находился один, без других заключенных. В общей камере создалась небезопасная для жизни обвиняемого ситуация.
Во время заседания прокурор заявил, что он не против того, чтобы Тарасова поместили в отдельное помещение, но против его перевода в другой изолятор.
Также, стало известно, что родственники убитой Дарьи Лукьяненко подали гражданский иск на возмещение материального ущерба. Судом был объявлен перерыв в слушании дела, чтобы адвокат подсудимого смог ознакомиться с данным иском.
Николай Тарасов обвиняется по четырем статьям УК Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч.2 ст. 146); покушение на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 152), убийство (п.П. 2,9, ч.2 ст. 115); надругательство над телом (ч.1 ст. 297).
На заседании 9 января обвиняемый заявил, что в настоящих условиях его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Следующее судебное заседание должно состояться 27 января в 12 часов.