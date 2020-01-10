Одесская область: убийцу 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки, оставили в общей камере

В Раздельнянском районе Одесской области 9 января состоялось судебное заседание, ставшее продолжением по делу о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из райцентра Ивановка.

Коллегией судей принято решение оставить Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве, в общей камере следственного изолятора, отказав в переводе в одиночную камеру.

От начальника одесского СИЗО, поступило ходатайство, в котором шла речь о том, чтобы 22-летнего Тарасова перевести в камеру, где бы он находился один, без других заключенных. В общей камере создалась небезопасная для жизни обвиняемого ситуация.

Во время заседания прокурор заявил, что он не против того, чтобы Тарасова поместили в отдельное помещение, но против его перевода в другой изолятор.

Также, стало известно, что родственники убитой Дарьи Лукьяненко подали гражданский иск на возмещение материального ущерба. Судом был объявлен перерыв в слушании дела, чтобы адвокат подсудимого смог ознакомиться с данным иском.

Николай Тарасов обвиняется по четырем статьям УК Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч.2 ст. 146); покушение на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 152), убийство (п.П. 2,9, ч.2 ст. 115); надругательство над телом (ч.1 ст. 297).

На заседании 9 января обвиняемый заявил, что в настоящих условиях его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Следующее судебное заседание должно состояться 27 января в 12 часов.

od-news.com

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