В Одесской области в ДТП пострадала женщина

8 января в утренние часы в г.Измаиле произошла автомобильная авария, в которой пострадала женщина-водитель.

Как стало известно, автомобиль марки «Фольксваген» ехал по ул.Холостякова, направляясь в сторону ул.Пушкина по второстепенной дороге. В это время по главной дороге ул.Болградской ехал автомобиль «ВАЗ», двигаясь в сторону проспекта Суворова. Водитель иномарки не уступил дорогу второму автомобилю, и в результате этого произошло столкновение.

В результате аварии пострадала женщина 28 лет, которая была за рулем «ВАЗа». Ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением шейного отдела позвоночника и ссадинами на лице.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...