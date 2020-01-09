В Одессе заезжий дебошир напал на полицейского

В одном из домов на 25-й Чапаевской дивизии гость из Черниговской области напал на полицейского, пытавшегося его успокоить.

На горячую линию службы полиции поступила жалоба, что в подъезде дома сильно шумит неизвестный молодой человек. По указанному адресу правоохранители обнаружили агрессивного мужчину, которого пытались успокоить, но на требование прекратить шуметь, нарушитель спокойствия схватил полицейского за руку и опрокинул его на пол. В результате страж порядка получил травму в виде перелома запястья.

Дебошира 28 лет, который оказался гостем Черниговской области, задержали и поместили в изолятор. Теперь в отношении него начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 345 УК Украины.

За это нарушение ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...