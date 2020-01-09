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В Одессе возле Трассы здоровья пройдет велокросс

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В Одессе возле Трассы здоровья пройдет велокросс12 января в 11:00 возле шлагбаума Трассы здоровья начнется велогонка по пересеченной местности. В ней могут принять участие мужчины и женщины, при этом в мужской категории будет циклокросс и мтб, а в женской только абсолют.

Как рассказали организаторы, длина круга составляет 2 км, и она будет интересна как для новичков, так и знатокам. Будут участки, где технические элементы можно преодолеть пешком, а профессионалам показать свое мастерство и побороться за место лидера в гонке. Среди различных препятствий будет присутствовать лестница, участок с гравием и прочее.

Регистрация и осмотр трассы будет проходить с 09:00 до 10:20 утра, в 11:00 состоится начало заездов.

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