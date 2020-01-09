В Одессе к периоду отпусков откроется новый удобный авиарейс в Грецию
Украинская авиакомпания планирует запустить новый авиарейс в Грецию.
Компания Jonika Airlines собирается сделать это к началу летних отпусков, запустив рейсы в греческие Афины.
Выполнять полеты пассажирские самолеты украинской компании будут с 10 июня по 24 октября.
Известно, что компания Jonika Airlines осуществляет чартерные перевозки и располагается в киевском аэропорту им. И. Сикорского.
Предварительно авиабилеты можно заказывать только по телефону.
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