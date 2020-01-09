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В Одессе для людей с инвалидностью выполнят ряд важных программ

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В Одессе для людей с инвалидностью готовы выполнить ряд важных программВ Одессе готовы потратить 60 миллионов гривен на программы, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

В конце 2019 года остановила свою работу программа "Равенство", которая оказывала помощь людям с ограниченными возможностями.

С 2020 года её планируют продлить до 2022 года, выделив на это из городского бюджета 27 млн 739 тыс. грн. и ещё 1 миллион привлекут из других источников.

Так, по программе до 2022 года в 26 жилых домах города планируют установить 26 пандусов:
- 12 пандусов в Киевском районе;
- 12 пандусов в Суворовском районе;
- 2 пандуса в Приморском районе.

2 млн.грн./год планируется тратить на то, чтобы обеспечивать людей с инвалидностью протезами.

К концу 2020 года хотят завершить реконструкцию входа к детской библиотеке, расположенной на Французском бульваре, 11а. На это выделено 1 млн грн.

Для обеспечения удобного передвижения маломобильных групп по школе №75, выполнят соответствующие работы, на которые собираются потратить 22,7 млн грн.

Каждый год на одесских светофорах будут появляться 30 акустических систем, предупреждающих людей с проблемами зрения. На эти цели выделено 600 тыс. грн. На обслуживание светофоров - выделено 270 тыс. грн./год.

На услугу "Инватакси", которая будет осуществляться в период 2020-2022 гг. будет потрачено 1,2 млн грн. ежегодно. Лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы инвалидности, а также дети с инвалидностью, смогут перемещаться при сопровождении взрослых.

На обслуживание и ремонт пляжей для лиц с ограниченными физическими возможностями, каждый год действия программы будут тратить по 200 тыс. грн.

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