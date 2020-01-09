Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Полиция Одессы задержала мужчину, «заминировавшего» аэропорт

seo 0 Comment , , , , ,

Полиция Одессы задержала мужчину, «заминировавшего» аэропорт8 января утром работа одесского аэропорта была нарушена на несколько часов из-за очередного «минера».

Как стало известно, мужчина на микроавтобусе протаранил шлагбаум, затем бросил свое транспортное средство и, ворвавшись в зал, заявил, что всех нужно эвакуировать из-за заложенной в здании бомбы.

Нарушителя спокойствия задержали, им оказался одессит 26 лет, при нем также обнаружили пневматическое ружье. На место приехали взрывотехники и кинологи, которые осмотрели здание аэропорта и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили.

Спустя несколько часов работы аэропорт заработал в штатном режиме, а в отношении нарушителя было начато уголовное дело в соответствии со статьей 259 УК Украины.

Это будет интересно:

В Одесской области задержали вооруженного мужчинуВ Одесской области задержали вооруженного мужчину (фото) В Одессе нашли мужчину, повесившегося во двореВ Одессе нашли мужчину, повесившегося во дворе Одесская полиция задержала двух грабителейОдесская полиция задержала двух грабителей В центре Одессы на мужчину напали с ножомВ центре Одессы на мужчину напали с ножом Полиция в Одесской области задержала двух воровПолиция в Одесской области задержала двух воров
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE