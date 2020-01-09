Полиция Одессы задержала мужчину, «заминировавшего» аэропорт

8 января утром работа одесского аэропорта была нарушена на несколько часов из-за очередного «минера».

Как стало известно, мужчина на микроавтобусе протаранил шлагбаум, затем бросил свое транспортное средство и, ворвавшись в зал, заявил, что всех нужно эвакуировать из-за заложенной в здании бомбы.

Нарушителя спокойствия задержали, им оказался одессит 26 лет, при нем также обнаружили пневматическое ружье. На место приехали взрывотехники и кинологи, которые осмотрели здание аэропорта и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили.

Спустя несколько часов работы аэропорт заработал в штатном режиме, а в отношении нарушителя было начато уголовное дело в соответствии со статьей 259 УК Украины.

od-news.com

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