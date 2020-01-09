Одесситки не сдержали гневных чувств и подрались прямо в троллейбусе

В Одессе прямо в троллейбусе подрались две женщины.

Как стало известно от очевидцев случившегося, две пассажирки между собой стали ругаться в троллейбусе №7. Однако, одних лишь злобных слов в адрес друг друга им показалось недостаточно, так как в ход были пущены кулаки и даже ногти.

Некоторое время на сражающихся женщин практически никто не обращал внимания, водитель далее следовал по маршруту.

Однако, в конце концов, дальнейшую битву пресек один из пассажиров. Он смог одну из разбушевавшихся женщин вывести из салона пассажирского транспорта.

От обеих дам раздавалось послепраздничное "амбре", распространявшееся на весь троллейбус.

od-news.com

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