В одесском музее состоится показ материалов о евреях нашего города
В Еврейском музее Одессы пройдет лекция, повествующая о евреях, которые 100 лет назад, находясь на корабле "Руслан", из нашего города отправились в Израиль.
Раньше в этом же музее проводили выставку, посвященную столетию данного рейса.
Корабль "Руслан" в 1919 году привез в Израильское государство свыше 600 человек, среди которых были и довольно известные личности, повлиявшие на становление Израиля.
Однако, было принято решение провести также и лекцию, так как в формате выставки не получилось рассказать героические истории, имевшие место в тот период.
Лекция под названием "За бортом" состоится в Еврейском музее 19 января в 16 часов на Нежинской, 66.
Гера Грудев, являющийся куратором выставки о корабле "Руслан", покажет, а также расскажет неизвестные факты, а также жизненные истории пассажиров того рейса. Примечательно, что об этом нет материалов в "Википедии".