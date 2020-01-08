В одесском музее состоится показ материалов о евреях нашего города

В Еврейском музее Одессы пройдет лекция, повествующая о евреях, которые 100 лет назад, находясь на корабле "Руслан", из нашего города отправились в Израиль.

Раньше в этом же музее проводили выставку, посвященную столетию данного рейса.

Корабль "Руслан" в 1919 году привез в Израильское государство свыше 600 человек, среди которых были и довольно известные личности, повлиявшие на становление Израиля.

Однако, было принято решение провести также и лекцию, так как в формате выставки не получилось рассказать героические истории, имевшие место в тот период.

Лекция под названием "За бортом" состоится в Еврейском музее 19 января в 16 часов на Нежинской, 66.

Гера Грудев, являющийся куратором выставки о корабле "Руслан", покажет, а также расскажет неизвестные факты, а также жизненные истории пассажиров того рейса. Примечательно, что об этом нет материалов в "Википедии".

od-news.com

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