В Одесской области женщину оштрафовали за пьяную дочь

В Болградском районе согласно решению суда женщине придется выплатить штраф за то, что ее несовершеннолетняя дочь употребляла в местной гимназии вино домашнего изготовления.

Согласно информации, в декабре одна из учениц Болградской гимназии пришла на учебу в пьяном виде, а затем прямо в учебном учреждении пила домашнее вино. В отношении этого нарушения на мать ученицы составили административный протокол.

На суде женщина заявила, что у подруги дочери в тот день был День рождения, и ее дочь выпила немного шампанского. Но согласно решению суда, матери теперь придется выплатить штраф в размере 850 грн., а также 384 грн. судебного сбора.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...