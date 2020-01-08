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В Одесской области женщину оштрафовали за пьяную дочь

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В Одесской области женщину оштрафовали за пьяную дочьВ Болградском районе согласно решению суда женщине придется выплатить штраф за то, что ее несовершеннолетняя дочь употребляла в местной гимназии вино домашнего изготовления.

Согласно информации, в декабре одна из учениц Болградской гимназии пришла на учебу в пьяном виде, а затем прямо в учебном учреждении пила домашнее вино. В отношении этого нарушения на мать ученицы составили административный протокол.

На суде женщина заявила, что у подруги дочери в тот день был День рождения, и ее дочь выпила немного шампанского. Но согласно решению суда, матери теперь придется выплатить штраф в размере 850 грн., а также 384 грн. судебного сбора.

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