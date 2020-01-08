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В Одесской области задержали насильника несовершеннолетней

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В Одесской области задержали насильника несовершеннолетнейВ Окнянском районе Одесской области молодого человека 24 лет задержали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Как рассказала пострадавшая, она зашла в гости к односельчанину, и тот угостил ее пивом. После того, как она выпила, он начал ей угрожать физической расправой, затем изнасиловал.

Девочка вернулась домой и рассказала о случившемся своей старшей сестре, а та в свою очередь сразу обратилась за помощью в полицию.

Подозреваемого мужчину правоохранители сразу задержали, а девочку отправили на осмотр врачей.

Как стало известно, задержанный уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

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