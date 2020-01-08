В Одесской области за разбойное нападение задержали двух братьев

В г.Подольске правоохранители задержали двух братьев, которых обвиняют в совершении разбойного нападения на местного жителя.

6 января в вечернее время в полицию обратился мужчина 48 лет, который рассказал, что во дворе дома, где он проживает, на него напали двое мужчин. Они избили его палкой, отобрали рюкзак и скрылись. Пострадавшему врачи оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

Вскоре полиции удалось задержать злоумышленников, которыми оказались два брата 21 и 23 лет. Они объяснили нападение на прохожего употребленным алкоголем, теперь в отношении них начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 187 УК Украины. За это преступление они могут оказаться в тюрьме на срок 7-10 лет.

Расследование этого дела продолжается.

od-news.com

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