В Одесской области при пожаре погибли трое строителей

Утром 7 января в поселке Черноморское на территории стройки, где возводят общежитие для военных, нашли сгоревший вагончик, предназначенный для строителей, а в нем тела троих погибших.

Как стало известно, погибли трое рабочих, которые трудились на этой стройке. Вагончик, размер которого равен был 10 кв.м., полностью сгорел.

На месте работали следователи из Лиманского отделения полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего. Предстоит провести расследование для выяснения причины смерти мужчин и появления возгорания, а пока начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 270 УК Украины.

od-news.com

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