В Одесской области мужчина захватил в заложники сестру и ее детей

В Овидиопольском районе местный житель 21 года заперся в доме сестры, угрожая ей и ее трем детям топором и ножом.

На место приехали правоохранители и потребовали, чтобы мужчина отпустил женщину и детей, но в ответ он принялся угрожать полиции.

Чтобы избежать жертв, к освобождению заложников приступили бойцы отряда особого назначения, которые сумели освободить женщину и ее детей, а агрессивного родственника задержали.

На допросе нарушитель объяснил свои действия обидой на сестру за то, что она отказалась его приютить на ночь после ссоры с матерью. Теперь в отношении задержанного мужчины начато уголовное дело в соответствии со статьей 345 УК Украины.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...