В Одесской области мужчина сбросил противника в колодец

В Одесской области ссора в Рождественскую ночь закончилась трагично для одного участника конфликта.

В ночь на 7 января в Ивановском районе между хозяином дома 31 года и пришедшим к нему в гости товарищем 29 лет произошел конфликт. В результате ссора переросла в драку, и хозяин бросил своего обидчика в заброшенный колодец глубиной 7 метров. Позже владелец дома сам вызвал правоохранителей на помощь, объяснив свой поступок тем, что товарищ нецензурно ругался в его адрес.

Полицейские вытащили пострадавшего из колодца и отвезли в больницу, где мужчине диагностировали черепно-мозговую травму. Однако через несколько часов мужчина скончался из-за полученных травм.

Мужчину 31 года задержали и начали в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 121 УК Украины. За это преступление он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.

od-news.com

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