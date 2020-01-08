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В Одессе состоялся 4-й парад рождественских трамваев

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В Одессе состоялся 4-й парад рождественских трамваевПо Одессе 7 января проехал парад рождественских трамваев.

В 2020-м году главным отличием стал состав участников. Четыре вагона участника - это "Одиссеи". Три односекционных "Одиссея" и один "Одиссей MAX".

Одиссей Макс стартовал от 11-й ст. Люстдорфской дороги по маршруту №26, остальные выезжали из Аркадии - №5, парка Шевченко - №28 и ул. Паустовского - №7.

В этом году интерес к рождественскому параду трамваев оказался очень высоким.

Так, Одиссей Макс, вместимость которого 280 человек, был заполнен пассажирами. Члены хорового коллектива и колядовальщики даже не пытались выйти на улицу на остановках, понимая, что их места на центральной площадке будут заняты.

В салоне звучали колядки, щедривки, народные песни, композиции из кинофильмов на новогоднюю тематику. Детей угощали сладостями.

Но к сожалению, к Старосенной площади добрались не все празднично украшенные трамваи. Пассажирам вагона, следующего по маршруту №7, не повезло. Из-за обесточивания на Пересыпи, вагон не смог добраться до своего места назначения. Однако, сотрудники КП "Одесгорэлектротранс" организовали для пассажиров вагона №7 несколько автобусов, которые и помогли желающим добраться до Старосенной площади, после чего всех развезли по домам.

Одесситы пели, веселились, пили душистый чай из большого самовара.

По словам Дмитрия Жемана, для "Одессея Макс" данный парад трамваев стал настоящим испытанием. Он полностью был забит пассажирами. Но это хорошая тенденция, показывающая, что местным жителям, одесситам, интересно данное событие.

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