В Одессе предоставляют помощь пострадавшим от домашней тирании
В Одессе по сообщению пресс-службы Одесского муниципалитета, городской дневной центр социально-психологической реабилитации "Разорви круг" оказывает помощь лицам, пострадавшим в результате домашнего насилия.
Для этого предоставляются психологическая, социально-бытовая, информационная, юридическая и другая помощь.
Также, указывается, что в центре предоставляется следующее:
- проводится социально-профилактическая работа, направленная на предотвращение подобных случаев;
- с пострадавшими работают психологи;
- проводится юридическая работа, призванная защитить интересы пострадавших в рамках Закона Украины "О бесплатной правовой помощи";
- организовываются и поддерживаются группы взаимопомощи пострадавших от домашнего насилия;
- для пострадавших проводятся тренинги и семинары.
Помощь оказывается бесплатно совершеннолетним лицам, независимо от социального статуса, материального положения, национальности и прочих признаков.
Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью по следующим адресам:
ул. Ицхака Рабина, 7 (контактный телефон: 784-92-67) - городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по адресу;
ул. Педагогическая, 24 (контактные телефоны: (048) 770-14-57, (048) 705-54-12, (048) 705-54-13) - городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» по адресу.