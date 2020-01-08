В Одессе предоставляют помощь пострадавшим от домашней тирании

В Одессе по сообщению пресс-службы Одесского муниципалитета, городской дневной центр социально-психологической реабилитации "Разорви круг" оказывает помощь лицам, пострадавшим в результате домашнего насилия.

Для этого предоставляются психологическая, социально-бытовая, информационная, юридическая и другая помощь.

Также, указывается, что в центре предоставляется следующее:

- проводится социально-профилактическая работа, направленная на предотвращение подобных случаев;

- с пострадавшими работают психологи;

- проводится юридическая работа, призванная защитить интересы пострадавших в рамках Закона Украины "О бесплатной правовой помощи";

- организовываются и поддерживаются группы взаимопомощи пострадавших от домашнего насилия;

- для пострадавших проводятся тренинги и семинары.

Помощь оказывается бесплатно совершеннолетним лицам, независимо от социального статуса, материального положения, национальности и прочих признаков.

Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью по следующим адресам:

ул. Ицхака Рабина, 7 (контактный телефон: 784-92-67) - городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по адресу;

ул. Педагогическая, 24 (контактные телефоны: (048) 770-14-57, (048) 705-54-12, (048) 705-54-13) - городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» по адресу.

od-news.com

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