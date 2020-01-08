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В Одессе из-за очередного автохамства временно не ходили трамваи

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В Одессе из-за очередного автохамства временно не ходили трамваиВ Одессе в районе Куликова поля, на конечной 18-го маршрута, трамваи не могли проехать по той причине, что на рельсах был оставлен джип Toyota Prado.

Водителю трамвая пришлось выйти из вагона для того, чтобы привлечь внимание автовладельца, оставившего свой транспорт на трамвайной линии. Для этого он стал ударять ногой колеса машины.

Как сообщила Людмила Ямщикова, очевидец случившегося, через время пришла хозяйка внедорожника.

Однако и здесь не обошлось без происшествий. По какой-то причине сигнализация не отключалась, на что ещё было потрачено время.

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