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Впервые в истории одесситы смогут стать обладателями необычных монет

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Впервые в истории одесситы смогут стать обладателями уникальных монетОдесситы смогут стать обладателями уникальных новых монет, которые выпустил Национальный банк Украины.

Речь идет о четырех памятных серебряных монетах, имеющих квадратную форму.

Благодаря уникальному дизайну таких квадратных монет, коллекционеры смогут собрать изображения скифской пекторали - нагрудного украшения скифского Царя из золота, датируемой IV до н.э.

Номинал монет - 10 грн, вылиты из чистого серебра 999 пробы.

В розницу стоимость этих монет составляет 1153 тысячи грн.

В Украине будет всего 4 тысячи наборов, в каждом из которых по 4 монеты.

Уже в конце января - начале февраля 2020 года будет объявлен старт продаж этих уникальных серебряных монет, которые наверняка оценят по достоинству коллекционеры и любители всего необычного.

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